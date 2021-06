Coppia di ventenni precipita dal balcone di un albergo: si ipotizza femminicidio

Sono morti questa notte a Ibiza un ragazzo e una ragazza, lui di 26 anni, lei di 21. Sono precipitati dal balcone di una camera d’albergo.

Il ragazzo aveva 26 anni ed era di origini marocchine, la ragazza era di doppia nazionalità italiana e spagnola e aveva 21 anni. Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di un caso di femminicidio poiché il giovane si sarebbe buttato giù dal balcone qualche istante dopo la caduta della ragazza. La tragedia attorno alle 04.30 del mattino presso l’albergo Torre del Mar, un quattro stelle della zona turistica di Playa d’en Bossa. I soccorsi giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla per le vittime, se non constatarne il decesso. Sono in corso indagini per comprendere cosa sia effettivamente avvenuto.

La notizia, scrive l’ANSA, è stata confermata da fonti del Comune di Ibiza.