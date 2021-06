Shock in India, sposa muore durante matrimonio: nascosto il cadavere, viene sostituita

India sotto shock: la sposa muore durante il matrimonio, ma la cerimonia va avanti lo stesso. La famiglia nasconde il cadavere in una stanza e la sostituiscono con la sorella minore.

In un bizzarro incidente che ha indignato e scioccato la popolazione in India, la sorella di una sposa che è collassata ed è morta nel bel mezzo della sua cerimonia di matrimonio è stata costretta a sposare lo sposo, rimasto “vedovo” prima del tempo. L’episodio si è verificato nello stato settentrionale dell’Uttar Pradesh la scorsa settimana. Secondo quanto viene riportato da South China Morning Post, un medico si sarebbe tempestivamente precipitato a controllare la sposa, dichiarandola morta sul posto. Tuttavia, invece di interrompere la cerimonia, entrambe le famiglie hanno scelto di celebrare il matrimonio tra lo sposo, Manoj Kumar, e una delle sorelle minori della sposa Surabhi, Nisha.

Muore la sposa, rimpiazzata con la sorella

A stroncare la vita di Surabhi, la promessa sposa, sarebbe stato un attacco di cuore. Come riportato da Times of India, la donna si sarebbe sentita male appena prima della cerimonia, che si sarebbe dovuta svolgere nel villaggio di Samaspura, nel distretto di Etawah. La sposa avrebbe inizialmente avvisato i suoi famigliari, lamentando un malore e di non sentirsi bene. Da lì a poco, però, la donna sarebbe collassata, e non si sarebbe più ripresa. Soccorsa da un medico, infatti, la donna è stata inutilmente portata d’urgenza in ospedale, dove lo staff l’ha infine dichiarata morta per infarto.

Un risvolto imprevisto, questo, tanto che le famiglie dei due sposi hanno concordato di mettere in atto un’antica tradizione indiana, per la quale il marito avrebbe potuto sposare la sorella della sposa se questa fosse morta. Il fratello di Surabhi, Saurabh, ha spiegato ai media di essere stato preso dal panico. “Non sapevamo cosa fare in quella situazione. Entrambe le famiglie si sono sedute insieme e qualcuno ha suggerito che mia sorella minore Nisha avrebbe dovuto sposare lo sposo. Le famiglie hanno discusso della questione ed entrambe hanno acconsentito”, ha detto ai giornalisti che lo hanno intervistato.

Sempre secondo quanto viene riportato dai media locali, pare inoltre che sia stata soprattutto la madre di Surabhi a chiedere, tra le urla di disperazione, di trovare una soluzione per terminare comunque le nozze. Sarebbe partita da lei, dunque, la proposta della “sostituzione” della sposa. L’episodio, comunque, non ha mancato di suscistare sdegno e scalpore sia all’interno che al di fuori della comunità indiana. Anche perché, viene poi spiegato, il cadavere della giovane sposa è stato accantonato frettolosamente in una stanza, fino al termine della cerimonia – ritenuta probabilmente più importante della morte della giovane.