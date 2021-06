Hong Kong, arrestata attivista pro-democrazia nel 32esimo anniversario del massacro di Tiananmen

Arrestata un’attivista pro-democrazia dalla polizia di Hong Kong nel 32esimo anniversario del massacro di piazza Tiananmen del 1989.

Arrestata l’attivista pro-democrazia Chow Hang Tung proprio nel 32esimo anniversario del massacro di piazza Tiananmen avvenuto nel 1989. Chow Hang Tung è vicepresidente della Hong Kong Alliance che tutti gli anni organizza veglie per le vittime della repressione cinese nei confronti di coloro che sono per la democrazia.

L’arresto è motivato dall’accusa di aver promosso un incontro non autorizzato dopo il divieto da parte delle autorità di Hong Kong per il secondo anno, di commemorare Tiananmen citando le restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Nonostante i divieti, Chow ha invitato alla commemorazione del massacro di piazza Tiananmen. «Accendete le luci ovunque voi siate, che sia sul vostro telefono, siano candele o candele elettroniche», aveva scritto su Facebook il giorno prima di essere arrestata. Avvocato e attivista per i diritti umani, Chow in un’intervista rilasciata alla Bbc aveva detto di essere «pronta per essere arrestata. Hong Kong è così adesso. Se combatti per la democrazia sotto un regime autoritario, essere arrestato è inevitabile. Che accada. Sono disposta a pagare il prezzo della lotta per la democrazia».