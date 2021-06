Denise, nuove intercettazioni: le domande dell’ex di Jessica Pulizzi:«Dov’è la bimba? Che le hai fatto?»

Nuove intercettazioni sulla sparizione della piccola Denise Pipitone. L’ex maresciallo Lombardo:«Ciò che si poteva capire è stato già compreso»

Spuntano nuove intercettazioni legate al caso di Denise Pipitone. Se n’è parlato a Mattino 5. Questa volta le intercettazioni riguardano Gaspare Ghaleb, ex compagno di Jessica Pulizzi che si rivolge proprio a quest’ultima chiedendole:«La bambina dov’è? Cosa le hai fatto?». Come spiega il maresciallo Francesco Lombardo a Mattino 5, si tratta di «dialoghi emersi dopo giorni di pulitura dei file audio. Me ne sono occupato insieme alla mia squadra per dieci giorni in studio di registrazione, in Calabria».

«Quando si dice che le indagini sono state condotte in modo raffazzonato ci si sbaglia» afferma Lombardo. «Qualcosa è rimasto insoluto, ma grazie a questo lavoro approfondito siamo riusciti a estrapolare queste informazioni da quelli che erano semplici sussurri. La nostra idea è che Jessica possa aver chiamato Gaspare per ricevere aiuto».