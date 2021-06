Il ‘disturbatore televisivo’ Gabriele Paolini condannato a otto anni di reclusione

Si aprono le porte del carcere per Gabriele Paolini. Un cumulo pena di reati contro la libertà sessuale, per questo motivo dovrà scontare otto anni di carcere.

Questa mattina gli agenti del primo dirigente Eugenio Ferraro del distretto di polizia di San Basilio hanno notificato a Paolini un ordine di esecuzione pena da scontare in un penitenziario.

I reati per cui è stato condannato in via definitiva sono: induzione alla prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale su minori.