Auto va fuoristrada in curva: Luca muore a 25 anni, feriti gli amici

Un’auto è uscita di strada in curva a Robbio (Pavia), a pochi km dal confine con il Piemonte. Un ragazzo è morto, feriti i suoi amici

Terribile incidente a Robbio (Pavia), a poca distanza dal confine con il Piemonte. Luca Piscitello, 25 anni, è morto, mentre tre suoi amici sono feriti. L’auto su cui erano a bordo è andata fuoristrada in curva, circa 20 minuti dopo la mezzanotte.

A guidare la Bmw 180 era proprio Luca, originario di Cilavegna (Pavia). Con lui, in auto, c’erano un’amica di 22 anni e altre due persone di 19 anni. Due di loro vivono a Civilavegna e un’altra persona vive a Roma. Gli amici di Luca sono finiti tutti in ospedale in codice giallo, tra Vercelli, Novara e Vigevano, ma nessuno rischia la vita.

Il sinistro è occorso mentre l’auto stava facendo una curva nei dintorni dello stabilimento della Riso Gallo, sulla provinciale 6.

La Bmw, guidata da Piscitello, giungeva da Nicorvo e si stava dirigendo verso Robbio.

I quattro giovani stavano rientrando dopo una festa in casa di alcuni amici. Sul posto sono sopraggiunti polizia stradale vigili del fuoco, tre automediche e 4 ambulanze. Luca purtroppo, non ce l’ha fatta.