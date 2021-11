Venezia 31 Ott – In quattro ore tutto in emergenza, tra cui un Covid Hotel, un’ospedale di comunità, una pneumologia, un drive through e decine di sanitari per 23 positivi e 52 tamponi effettuati a persone su un bus diretto a Venezia.

Si è presentato al drive through di Mestre un autobus da viaggio con 26 greci positivi al Covid, ma in tempi record la comitiva è stata messa in sicurezza.