Spara e uccide la moglie nel letto e poi si toglie la vita

Un uomo di 78 anni ha ucciso la moglie di 75 la scorsa notte a Torino, e poi si è ucciso con la stessa arma

Omicidio la scorsa notte a Torino, dove un uomo di 78 anni ha sparato alla moglie di 75 mentre dormiva, nel letto, con un colpo di pistola. Poi ha rivolto l’arma contro la sua tempia e si è tolto la vita. Dopo aver sparato a sua moglie, però, l’uomo ha contattato i carabinieri e poi si è ucciso.

Leggi anche:—>Thailandia riapre le porte ai turisti vaccinati da 63 Stati

Quando sono sopraggiunti i carabinieri hanno trovato l’uomo sul divano e la pistola per cui l’uomo possedeva regolare licenza.

Leggi anche:—>Ryanair, raddoppia il traffico semestre e la perdita si riduce

Su un tavolo i carabinieri hanno anche rinvenuto un biglietto in cui l’uomo si scusava con i figli per il gesto commesso. Non è ancora chiaro il perché di quanto accaduto, i carabinieri stanno indagando.