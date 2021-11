Ryanair, raddoppia il traffico semestre e la perdita si riduce

Si riduce la perdita della compagnia aerea Ryanair durante il primo semestre e il fatturato è cresciuto dell’83%

La perdita del primo semestre della compagnia aerea low cost Ryanair è diminuita a 47,6 milioni di euro dai 410,5 milioni di euro del 2020. Il fatturato del primo semestre ha avuto un aumento dell’83% a 2,15 miliardi di euro rispetto agli 1,18 miliardi del 2020. Il traffico ha raggiunto 39,1 milione di clienti rispetto ai 17,1 milioni di un anno fa. Il fattore di carico è stato del 79%, con una crescita di 7 punti in confronto al 72% dello scorso anno.

Leggi anche:—>Covid, Sileri: “Dare ai docenti priorità su terza dose, aumento contagi era previsto”

L’azienda ha anche sostenuto che i suoi progetti di crescita nei prossimi 5 anni saranno in grado di creare 5mila nuovi posti per piloti, staff di cabina e ingegneri. La Ryanair intende inoltre investire oltre 100 milioni di euro in altri due centri di formazione in Spagna e Polonia, in questa fase.

Leggi anche:—>Covid, Vaia (Spallanzani): “Aumento contagi non preoccupa, no a vaccino per i bambini”

Il traffico che Ryanair aveva prima dell’inizio dell’emergenza Covid era di 149 milioni e ora, con questo piano, la società prevede di superare i 225 milioni di ospiti all’anno entro marzo 2016. La società, precedentemente, mirava ai 200 milioni l’anno.