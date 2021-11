Donna muore intossicata dalla stufa, era ospite del fratello

La vittima era un’anziana signora, la causa del decesso è il monossido di carbonio sprigionato dal malfunzionamento del riscaldamento

E’ morta intossicata a causa di un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. La vittima è una donna di 75 anni, il fatto è avvenuto a Nizza Monferrato in provincia di Asti, dove le forze dell’ordine stanno indagando per fare luce sull’accaduto. La donna era ospite del fratello che aveva deciso di riscaldare la stanza con una vecchia stufa che ha però rilasciato una quantità eccessiva di monossido di carbonio che ha intossicato la signora.

La figlia si era insospettita quando la madre non rispondeva al telefono, fino a chiamare la polizia. “Non c’erano biglietti o segni di effrazione – spiegano i carabinieri intervenuti sul posto – pare non ci siano dubbi sul possibile guasto della stufa“. I vigili del fuoco con le due squadre da Asti e Nizza, hanno notato infatti una perdita.