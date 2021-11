Giocattoli pericolosi per i bambini, sequestrati 150 prodotti dai carabinieri

E’ accaduto in Calabria, l’operazione rientra in una operazione di controllo dei prodotti intorno alla ricorrenza di Halloween

Oltre 150 giocattoli senza la certificazione Ce e il marchio di sicurezza per i bambini sono stati sequestrati dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità in un negozio di Reggio Calabria gestito da un commerciante di nazionalità cinese. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e il commerciante denunciato. Rischia una multa fino a 10mila euro.

L’operazione rientra in una operazione di controllo dei prodotti intorno alla ricorrenza di Halloween per porre in essere condotte commerciali scorrette, attraverso la vendita di giochi pericolosi per la salute dei bambini.