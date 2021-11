Thailandia riapre le porte ai turisti vaccinati da 63 Stati

La Thailandia riapre le porte ai turisti vaccinati che vengono da circa 63 Paesi

La Thailandia riapre ai turisti vaccinati che vengono a visitare il Paese da 63 Stati con un numero basso di contagi da Covid. Oltre a Germania, Austria e altri Paesi dell’Unione Europea, l’elenco degli Stati ammessi dal ministero degli Esteri thailandese include anche Usam Cile, Emirati Arabi Uniti e Bhutan.

I passeggeri devono aver fatto almeno due dosi di vaccino e risultare negativi al test del Coronavirus nelle 72 ore prima di partire.

Leggi anche:—>Covid, Vaia (Spallanzani): “Aumento contagi non preoccupa, no a vaccino per i bambini”

All’arrivo è obbligatorio fare un altro tampone, dopodiché i viaggiatori non necessiteranno di quarantena per andare nei luoghi aperti ai turisti.

Leggi anche:—>Covid, dopo quasi due anni l’Australia riapre i confini

I passeggeri che invece non hanno fatto il vaccino dovranno passare 10 giorni in quarantena in albergo dopo l’arrivo in Thailandia.