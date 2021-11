Previsioni Meteo OGGI lunedì 1 novembre | maltempo generale

Nella giornata di oggi lunedì le previsioni meteo del 1 novembre. Al nord rovesci sparsi tutto il giorno. Al centro cieli coperti con rovesci. Al sud nubi con aumento maltempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì lunedì 1 novembre.

Nord:

Nuvolosità compatta su tutto il settentrione, con piogge diffuse ed intense; quantitativi di precipitazione potranno assumere localmente carattere di eccezionalità in special modo su Liguria e Friuli venezia giulia; in attenuazione serale sulle regioni occidentali.

Centro e Sardegna:

Estesa copertura nuvolosa responsabile di rovesci e temporali sparsi, intensi sulle regioni tirreniche e sulle marche; i quantitativi di precipitazione potranno assumere carattere di eccezionalità sulla toscana, soprattutto sulla parte settentrionale.

Sud e Sicilia:

Cielo molto nuvoloso o coperto, con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale al mattino su Sicilia e Calabria meridionale dove potranno risultare anche intensi; in attenuazione dal pomeriggio. Nuovo peggioramento dalla serata su tutto il meridione anche questa volta con precipitazioni per lo più in forma di rovescio o temporale, localmente intense sulle regioni tirreniche.

Temperature:

Minime in aumento su triveneto, Emilia romagna orientale, regioni centrali e Molise; stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione su triveneto e regioni ioniche peninsulari; in aumento sul resto del paese.

Venti:

Venti moderati meridionali al centro sud e sulle aree costiere adriatiche, con ulteriori rinforzi su queste ultime; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da molto mossi ad agitati mare e canale di Sardegna, adriatico settentrionale, mar ligure occidentale e tirreno settentrionale; da mossi a molto mossi i restanti mari.