Nella giornata di OGGI domenica le previsioni meteo del 31 ottobre. Al nord cieli coperti con piogge. Al centro addensamenti e piogge serali. Al sud nubi con aumento maltempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì domenica 31 ottobre.

Nord:

Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci su regioni occidentali, in estensione dal pomeriggio a lombarda ed Emilia romagna; attesi fenomeni più diffusi e localmente intensi sull’area ligure. Quota neve sulle aree alpine centroccidentali in rialzo oltre i 2000 metri.

Centro e Sardegna:

Maltempo sull’isola con fenomeni diffusi a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità, ma in parziale attenuazione serale. Sul resto del centro iniziali spesse velature mattutine; seguirà un sensibile peggioramento su regioni tirreniche, Umbria e restanti aree appenniniche con precipitazioni sparse, in estensione serale alle restanti zone di Marche ed Abruzzo, mentre fenomeni, localmente anche a carattere temporalesco, potranno interessare da fine giornata la toscana ed il Lazio.

Sud e Sicilia:

Molte nubi con residui rovesci su bassa Calabria ionica e sulla Sicilia centrorientale, in attesa di un nuovo peggioramento con fenomeni più diffusi e localmente temporaleschi che dal tardo pomeriggio interesseranno anche il settore occidentale dell’isola, coinvolgendo nuovamente in serata anche il resto della Sicilia, nonché le rimanenti zone tirreniche calabresi. Sul restante meridione cielo inizialmente poco nuvoloso o velato, ma con copertura in sensibile intensificazione dal pomeriggio su Molise e Campania con piogge e rovesci associati sempre più diffusi, ma con nuvolosità e fenomeni in estensione da fine giornata anche alla Basilicata tirrenica.

Temperature:

Minime in flessione su Puglia meridionale e Calabria; stazionarie su Piemonte, Liguria centroccidentale, nord Veneto, rilievi friulani, Basilicata tirrenica e Sicilia; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in diminuzione su Veneto, Friuli-venezia giulia, Emilia-romagna, Toscana, Sardegna settentrionale e Sicilia meridionale; in aumento sui rilievi alpini occidentali, coste abruzzesi e appennino meridionale; stazionarie altrove.

Venti:

Da moderati a forti settentrionali sulla Liguria e meridionali su coste toscane e Sardegna; da deboli a moderati dai quadranti meridionali sul rimanente centro-sud; deboli orientali in val padana e variabili sul restante nord.

Mari:

Molto mossi mar ligure, mare e canale di Sardegna; da mosso a molto mosso il tirreno ad ovest; mosso lo stretto di Sicilia; da mossi a poco mossi i restanti bacini.