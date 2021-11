Si spara alla testa per errore, grave una donna di 33 anni

Un colpo accidentale mentre pulisce l’arma, una donna di 33 anni si è sparata alla testa in provincia di Teramo

Un colpo di pistola partito per errore, sarebbe questa la causa del gravissimo ferimento di una donna di 33 anni, ricoverata ieri sera in provincia di Teramo. Il fatto è avvenuto intorno alle 19 quando, mentre puliva la sua pistola detenuta con regolare porto d’armi, si è sparata accidentalmente un colpo alla testa. Poco dopo la chiamata disperata di soccorso al 118: “Correte, sta malissimo“.

La donna è giunta in ospedale in condizioni gravissime, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e rischia la vita. Lo scorso agosto aveva acquistato in un’armeria una pistola semiautomatica e 200 cartucce calibro 22, il tutto denunciato l’indomani alla stazione dei Carabinieri.