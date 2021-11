Migranti, fermati scafisti responsabili dello sbarco nel Reggino

I Carabinieri hanno fermano dei giovani scafisti ucraini, accusati di essere responsabili dello sbarco nel Reggino.

I Carabinieri della Compagnia di Bianco hanno fermato due giovani di 21 e 23 anni di nazionalità ucraina accusati di essere stati gli scafisti dello sbarco di 56 migranti avvenuto il 21 ottobre scorso a Seminara, sulla costa tirrenica reggina.

I due ucraini sono stati bloccati mentre camminavano, ancora bagnati, lungo la statale 106 jonica dopo che l’imbarcazione sulla quale avevano tentato di fuggire, a causa delle avverse condizioni del mare, si era spiaggiata.

Nei giorni scorsi i due presunti scafisti non avevano potuto intraprendere, a causa del maltempo, il viaggio di rientro nella località da cui erano partiti, presumibilmente un porto della Turchia. Alla domanda delle autorità, i due ucraini non sono stati in grado di giustificare la loro presenza se non con motivi futili.

Il fermo dei due ucraini é stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Locri. Il reato che viene contestato loro é il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.