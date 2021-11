Covid, sospesa esecuzione test rapidi in una farmacia per locali non idonei

Il titolare di una farmacia di Priolo Gargallo (Siracusa) multato di duemila euro per il non rispetto delle norme di sicurezza nell’eseguire i tamponi rapidi

I carabinieri Nas hanno segnalato alle autorità sanitarie una farmacia di Priolo Gargallo (Siracusa) in cui non erano ottemperate le norme di sicurezza nell’eseguire i tamponi rapidi per tracciare Covid. Da qui ne è conseguita la sospensione dei tamponi rapidi nella suddetta farmacia.

Dai controlli eseguiti dai Nas, è risultato, inoltre, che i locali e i dispositivi individuali usati per i tamponi non erano adatti.

Il direttore dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa ha immediatamente sospeso l’esecuzione dei test rapidi antigenici in quella farmacia.

Il titolare della farmacia, infine, ha ricevuto diverse sanzioni amministrative che in toto ammontano a duemila euro.