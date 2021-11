Su Telegram nuove minacce rivolte al sindaco di Milano Beppe Sala scritte da alcuni membri del gruppo “Basta dittatura”

Nuove minacce su Telegram rivolte al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, da parte dei membri del gruppo “Basta dittatura”. «Si è c….. addosso la m…. del sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo che ha detto che la nazipolizia deve caricare i manifestanti. Ha scoperto che ogni sua parola porta a un’azione. Ed è solo l’inizio. Tutti come lui devono fare la stessa fine».

Leggi anche:—>Viecca (primario Sacco):«Giusto vietare manifestazioni no green pass»

Proteste in merito a un filmato divulgato sui social in cui il sindaco diceva di essere stato minacciato, come riporta l’Agi.