Tenta di rapinare una ricevitoria con un’asta di ferro, ma al ‘no’ della proprietaria fugge via

Momenti di paura in una ricevitoria nel quartiere Pianura di Napoli, un giovane tenta una rapina, ma è bastato il ‘no’ della proprietaria per farlo fuggire via. Il 20enne è stato individuato dai carabinieri poco dopo e per lui sono scattate le manette.

E’ entrato nell’esercizio armato di un’asta di ferro, con la quale ha prima intimorito i clienti facendoli uscire tutti, per poi minacciare la commessa e la proprietaria dell’attività. Il ragazzo pretendeva un bottino di 5mila euro. Le due donne non hanno ceduto alle minacce del giovane napoletano e si sono rifiutate di consegnargli l’incasso, rifugiandosi dietro il bancone, protette dal vetro anti rapina.

Il giovane non ha insistito ed è fuggito via. All’arrivo delle forze dell’ordine, le due donne hanno fornito una descrizione del 20enne, che è stato rintracciato ed arrestato. Attualmente si trova in carcere in attesa di giudizio, è accusato di tentata rapina aggravata.