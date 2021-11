Sostanza irritante nell’aria: evacuati 1000 clienti da Ikea

La presenza di una sostanza irritante nell’aria ha costretto all’evacuazione di 1000 clienti all’Ikea di Corsico (Milano). Questo secondo quanto riferito del vigili del fuoco, che hanno invitato le persone ad uscire all’esterno del negozi per poter effettuare l’intervento da parte delle squadre dei tecnici del nucleo Nbcr.

Sul posto, in via Marchesi, sono state inviate anche ambulanze per soccorrere i clienti che hanno avvertito il malessere alle vie respiratorie ma al momento non ci sarebbero persone in condizioni serie. I carabinieri sono a lavoro per risalire alla sostanza presente nell’aria, che potrebbe essere uno spray al peperoncino.