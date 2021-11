Positivo tra gli orchestrali della Scala: annullati i concerti di Barenboim

Il Maestro tedesco costretto a rinunciare alle date di oggi e domani alla Scala. Gli abbonati potranno scegliere la formula del rimborso

A causa di un caso sospetto di positivo al Covid nella orchestra Staatskapelle Berlin, sono stati annullati i concerti diretti da Daniel Barenboim di questa sera e domani a La Scala “per effettuare le necessarie verifiche e per garantire la massima sicurezza di tutti; orchestra, maestranze scaligere e pubblico“. Il Teatro la Scala di Milano lo ha annunciato aggiungendo che “il Maestro Barenboim si è reso disponibile a esibirsi in un recital al pianoforte domani sera alle ore 20 eseguendo le tre ultime Sonate di Beethoven“. I concerti previsti invece saranno dunque recuperati in data da destinarsi.

Chi ha acquistato i biglietti per il concerto del 4, potrà assistere al recital del maestro Barenboim oppure richiedere il rimborso scrivendo una mail a rimborsi@fondazionelascala.it con allegata copia del biglietto. Chi invece ha preso il biglietto per il 3, se ha acquistato online riceverà direttamente il riaccredito sulla carta di pagamento che ha utilizzato, se invece ha comperato il tagliando in biglietteria dovrà mandare una mail con in allegato copia del biglietto e le proprie coordinate bancarie per il bonifico. Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti per il Recital di pianoforte online su www.teatroallascala.org oppure presso la Biglietteria del Teatro.