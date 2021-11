Nella giornata di OGGI mercoledì le previsioni meteo del 3 novembre. Al nord maltempo generale con piogge. Al centro addensamenti e rovesci in aumento. Al sud cieli coperti e precipitazioni sparse. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì mercoledì 3 novembre.

In arrivo piogge, temporali e venti forti su gran parte dell’Italia.

🔔🟠#AllertaARANCIONE, mercoledì #3novembre, su parte di Sardegna, Lazio, Campania, Abruzzo e Molise. 🔔🟡#AllertaGIALLA in 12 regioni. Leggi l'avviso meteo del #2novembre 👉 https://t.co/MDZiiHvfH9 pic.twitter.com/ul3IwTuOa3 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) November 2, 2021

Nord:

Molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni, con piogge e rovesci sparsi o diffusi sulle regioni centro-occidentali in estensione anche a quelle orientali nel pomeriggio, con fenomeni anche abbondanti su Liguria e settore alpino e prealpino centro-orientale. Quota neve su alpi/prealpi a partire da 1500/1700metri.

Centro e Sardegna:

Precipitazioni sparse, anche temporalesche e intense su Sardegna, Lazio centro meridionale e confinante settore appenninico abruzzese; iniziali sporadici piovaschi sul resto del centro ma in peggioramento con piogge e rovesci sparsi dal pomeriggio e con fenomeni localmente intensi sulla Toscana settentrionale sud.

Sud e Sicilia:

Rovesci al mattino sulla Sicilia occidentale e in miglioramento pomeridiano con schiarite sempre maggiori; estesa nuvolosità sulle regioni peninsulari, con piogge o rovesci sparsi in arrivo durante la mattina su Campania, Molise, nord Puglia e, più sporadici, su Basilicata e Calabria, con fenomeni anche temporaleschi e localmente intensi dalla tarda mattina/metà giornata sulla Campania mentre il tempo migliorerà nel pomeriggio su Calabria, Basilicata e puglia meridionale con schiarite anche ampie.

Temperature:

Minime in calo anche deciso su regioni nord-orientali, Sicilia e centro-sud peninsulare, in aumento su Saredgna e restante nord; massime in calo al centro-nord e su Sardegna, Molise, Campania, Puglia e Basilicata orientale, in aumento su Sicilia settentrionale e Calabria occidentale.

Venti:

Dai quadranti meridionali ovunque, mediamente deboli al nord e da deboli a moderati sul resto d’Italia, in generale intensificazione serale dai quadranti occidentali iniziando da Sardegna, Liguria di levante, Toscana, Lazio e Campania.

Mari:

Mossi con moto ondoso in aumento adriatico, Ionio, stretto di Sicilia e alto tirreno -molto mossi i restanti mari.