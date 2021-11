Previsioni Meteo OGGI giovedì 4 novembre | cieli coperti

Nella giornata di OGGI giovedì le previsioni meteo del 4 novembre. Al nord addensamenti con schiarimenti in giornata. Al centro nuvole con piogge. Al sud cieli prevalentemente coperti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì giovedì 4 novembre.

Nord:

Al mattino molte nubi ovunque con deboli rovesci e qualche residuo temporale su levante ligure, rilievi lombardi e del triveneto, restante territorio del Friuli-venezia giulia e localmente lungo le coste di veneto ed Emilia-romagna; quota neve sulle relative aree alpine e prealpine oltre i 1300-1500 metri. Seguiranno schiarite sempre più ampie su regioni occidentali, Lombardia e settore emiliano-romagnolo con i fenomeni in graduale assorbimento tra pomeriggio e serata, mentre residui rovesci si attarderanno anche nelle prime ore serali sulle coste e nell’immediato entroterra friulano.

Centro e Sardegna:

Inizio giornata ancora caratterizzato da nuvolosità diffusa e consistente su tutte le regioni con associate precipitazioni sparse, più frequenti e concentrate tra Marche meridionali, Umbria, Lazio ed Abruzzo, anche intense e a prevalente carattere temporalesco sulle relative zone laziali ed abruzzesi. Atteso dal primo pomeriggio un miglioramento su Sardegna, Toscana, Marche, Umbria e nord Lazio con parziali aperture e graduale assorbimento dei fenomeni, in estensione serale anche alle restanti zone del centro.

Sud e Sicilia:

Ancora copertura estesa con associati rovesci e temporali di forte intensità che interesseranno nelle prime ore del mattino il Molise occidentale e la Campania, seguiti poi da una decisa, ma parziale attenuazione dei fenomeni; sul restante meridione ampia nuvolosità medio-alta con addensamenti maggiori associati a deboli piogge sul rimanente territorio molisano e localmente sulla Puglia centrosettentrionale; schiarite da fine giornata sulla Calabria.

Temperature:

Minime in flessione al nord-ovest, Lombardia, Emilia-romagna centroccidentale, Sardegna, coste toscane e Lazio centrosettentrionale; in lieve rialzo su aree costiere venete, Abruzzo, Campania centromeridionale, più marcato sul resto del sud; senza variazioni di rilievo sul rimanente territorio; massime in tenue aumento su Piemonte, Trentino alto adige e Veneto, più deciso su Molise orientale, centro-sud campano e sul restante meridione; in diminuzione su pianure lombarda ed emiliano romagnola, Sardegna, appennino centrale e coste laziali; stazionarie sul resto d’Italia.

Venti:

Forti meridionali al mattino al sud e sulla Sicilia tirrenica con raffiche nelle aree temporalesche, ma in rapida attenuazione dal pomeriggio; da deboli a moderati occidentali sulla Sardegna e da sud-ovest sul resto del centro; deboli di direzione variabile al nord.

Mari:

Da molto mosso ad agitato al largo l’adriatico meridionale; molto mossi il mar di Sardegna e lo ionio; da molto mossi a mossi i restanti bacini.