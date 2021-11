Ritrovata la bimba scomparsa due settimane fa, arrestato il rapitore

Era sparita mentre era in campeggio con i genitori, ora torna a casa sana e salva. Il presunto rapitore è un uomo di 36 anni

Era scomparsa per ben 18 giorni in un campeggio nei pressi di Blowholes in Australia occidentale, Cleo Smith, una bimba di soli quattro anni. Ad annunciare il ritrovamento la madre Ellie Smith con una foto su Instagram. La polizia ha ritrovato la bambina in una casa, si trovava da sola e chiusa a chiave in una delle stanze. La piccola è stata portata poi in ospedale per dei controlli e ha già potuto riabbracciare i suoi genitori.

Gli agenti hanno arrestato un uomo di 36 anni che, secondo quanto ha spiegato la polizia, non avrebbe alcun legame con la famiglia della piccola. Inoltre la polizia non ha fornito alcun tipo di dettaglio su come sia avvenuto il presunto rapimento di Cleo né su come sia stata trovata.

LEGGI ANCHE: Brasile, lo sfogo di Bolsonaro: «Mi accusano di tante cose ma non riescono a provare nulla»



“Avevamo seguito molti indizi e siamo arrivati a una casa privata“, ha detto il commissario Chris Dawson. La polizia aveva offerto anche una taglia di un milione di dollari australiani per qualsiasi informazione che potesse aiutare a localizzare la bambina.

LEGGI ANCHE: Reddito di Cittadinanza, maxi operazione dei carabinieri: oltre 4mila truffe in tutta Italia



L’Australia ha seguito il caso con molta apprensione, tanto che il primo ministro Scott Morrison ha descritto il ritrovamento di Cleo “una notizia meravigliosa e confortante. Il fatto che quell’incubo sia finito e che le nostre peggiori paure non siano state realizzate, è un enorme sollievo e un momento di grande gioia“, ha detto Morrison durante una conferenza stampa a Dubai.