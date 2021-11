Arriva il ddl Concorrenza: tutte le novità del testo proposto da Draghi

RcAuto risarcimento diretto, servizi premium telefonia, notai, spiagge, ambulanti: ecco cosa prevede il testo del ddl Concorrenza

Mario Draghi pronto a proporre il ddl concorrenza all’esame del Consiglio dei Ministri. Prima della sua approvazione il premier ha convocato la cabina di regia per mediare con i partiti i punti principali del disegno di legge che prevede una spinta per le attività economiche e un alleggerimento dei vincoli legali. I punti più controversi sono relativi alle concessioni balneari, regolati dalla Bolkestein, e la norma sui notai probabilmente destinata al rinvio. Accordo raggiunto invece sull’assicurazione dei veicoli RCAuto e rimborso diretto. Rinviata anche la norma che regola i taxi e gli ncc.

Vediamo nello specifico i punti principali, il testo del ddl Concorrenza che andrà all’esame del Consiglio dei ministri è invece consultabile a questo link: clicca qui per consultare la bozza completa del testo, in pdf.

NASCITA PIU’ RAPIDE PER LE IMPRESE

Scende da 7 a 4 giorni il termine della comunicazione unica per la nascita delle imprese. La norma, così come modificata nel Ddl, prevede che “le Amministrazioni competenti comunicano all’interessato e all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate“.

QUALITA’ SULLA NOMINA DI DIRIGENTI OSPEDALIERI E ASL

Una leggera modifica rispetto alla riforma Madia: la commissione esaminatrice non presenterà più al direttore generale dell’Asl una rosa di tre nomi bensì metta a punto una graduatoria in base al merito, tenendo conto dei curricula, titoli professionali, volumi di attività, aderenza al profilo ricercato e colloquio orale sostenuto in precedenza. Il direttore generale quindi procede alla nomina “del candidato che ha conseguito il miglior punteggio“. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. L’azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l’incarico, si procede alla sostituzione conferendo l’incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati.

ASSICURAZIONI: OK AL RIMBORSO DIRETTO

Il risarcimento diretto prevede che in caso di sinistro sia possibile ottenere il risarcimento del danno direttamente dalla propria compagnia di assicurazione che poi potrà rivalersi nei confronti della compagnia del soggetto che ha causato il sinistro o ha contribuito a causarlo. Per quanto concerne le assicurazioni con sede legale in altri Stati membri dell’Unione europea saranno obbligate ad aderire alla procedura di risarcimento diretto per la responsabilità civile auto.

SPIAGGE E AMBULANTI: REGOLA LA BOLKESTEIN

Non ci sarà nessun intervento immediato su balneari e ambulanti, rimane una prerogativa della direttiva europea Bolkestein, la cui applicazione in Italia viene rinviata da anni. La norma del 2006 obbliga a bandire gare per concedere beni pubblici come le spiagge nazionali. Con il ddl Concorrenza il governo Draghi era intenzionato a superare il problema intervenendo sul sistema di assegnazione delle concessioni. Un’operazione che però vede l’ostilità della Lega da sempre contraria alla Bolkestein e che ha portato anche il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti a sollevare perplessità sul tempismo dell’intervento che arriverebbe in un anno particolarmente complesso per il turismo. Entro 6 mesi sarà fatto un censimento aggiornato delle concessioni, rinviando il tema delle gare. Un discorso analogo a quello delle concessioni balneari va fatto per gli ambulanti e le loro licenze che sono interessate dalla direttiva Bolkestein. Il tema è stato stralciato dal ddl: nei giorni scorsi la Lega aveva criticato l’ipotesi di applicazione della direttiva Ue al comparto degli ambulanti. Per ora, quindi, nessuna liberalizzazione delle licenze.

SALTA LA NORMA SUI NOTAI

No alla possibilità per i notai di esercitare la professione al di fuori del proprio distretto. Secondo alcuni partiti c’è la possibilità che i notai potessero abbandonare i territori a cui sono assegnati per puntare a zone più redditizie. La novità, infatti, sarebbe quella di poter esercitare più agevolmente l’attività al di fuori della sede, del distretto di appartenenza e della regione di assegnazione, quindi anche su scala nazionale.

CONCESSIONI TRASPARENTI

Si pensa a una mappatura dello stato dell’arte, una sorta di “operazione trasparenza” per avere intanto un quadro chiaro di chi le detiene, da quanto tempo e quanto paga che possa fare da base a eventuali futuri interventi sui meccanismi della messa a gara. Per le concessioni idroelettriche, fino a ieri oggetto di discussione, delega al governo per adottare criteri uniformi a livello nazionale per l’affidamento. Ma dovrebbe essere passato il lodo proposto da Giorgetti, che da sottosegretario a Palazzo Chigi nel Conte I spinse per la regionalizzazione: potere sostitutivo dello Stato solo dove le Regioni non hanno già adottato le leggi regionali previste dal Dl 135/2018.

STOP ALLE PROMOZIONI TELEFONICHE SENZA CONSENSO

Le compagnie telefoniche dovranno acquisire “la prova del previo consenso” del cliente prima di addebitare costi di servizi in abbonamento offerti da terzi. La bozza impone il divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, “senza consenso espresso e documentato del consumatore o dell’utente“, servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l’erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso sms e mms, sia tramite internet, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso.

RIESAME OBBBLIGATORIO DEGLI OBBLIGHI POSTALI

Il ministero dello Sviluppo economico, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, “riesamina periodicamente l’ambito di applicazione degli obblighi di servizio” postale universale “sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente al Parlamento le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle tecnologie“.

FIBRA OTTICA: OBBLIGO LAVORI COORDINATI

Si legge nella bozza del ddl: “ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile deve coordinarsi con altri operatori di rete che hanno dichiarato pubblicamente piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione”.

MISURE SUI FARMACI

Il ddl prevede un pacchetto di misure sui farmaci per migliorare la distribuzione e accelerare l’immissione in commercio di nuovi medicinali.