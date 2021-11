Clima, Lagarde: “Cop26 opportunità per un mondo con zero emissioni”

Per la presidente della Bce “solo eliminando le emissioni di anidride carbonica potremo evitare un cambiamento climatico disastroso”

La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, commenta in un articolo pubblicato su la Repubblica i risultati raggiunti durante Cop26, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si tiene a Glasgow in questa settimana. ”Cop26 rappresenta l’opportunità unica di tracciare un percorso chiaro per un mondo a zero emissioni di carbonio. Solo eliminando le emissioni di anidride carbonica potremo evitare un cambiamento climatico disastroso. Il margine per una transizione abbastanza rapida da poter conseguire gli obiettivi dell’Accordo di Parigi si sta chiudendo velocemente ma, cosa fondamentale, rimane aperto”.

”Certo, la transizione comporterà costi, ma anche opportunità. Il progresso tecnologico ha consentito un massiccio abbassamento dei costi dell’energia solare, che oggi è una delle fonti di produzione di elettricità più economiche di sempre – continua la presidente della Bce – Infatti, secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, oltre la metà delle riduzioni aggiuntive di emissioni necessarie per conseguire gli obiettivi dell’Accordo di Parigi potrebbe essere ottenuta senza incrementi dei prezzi dell’elettricità per i consumatori. Ma al momento non possiamo fare affidamento soltanto sulle fonti di energia rinnovabile; vi sono settori in cui la tecnologia necessaria non è ancora matura”.

‘‘Non sappiamo esattamente come saranno le nostre economie fra 30 anni e come il cambiamento climatico inciderà sulle nostre vite in futuro. Questa incertezza può paralizzarci, soprattutto se accompagnata dalla convinzione infondata che le azioni dei singoli non abbiano alcun impatto o che sia ormai troppo tardi. In realtà tutti noi possiamo fare la differenza e ognuno di noi deve fare la propria parte” conclude Lagarde.