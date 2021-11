Covid: Mattarella ha ricevuto la terza dose di vaccino

Secondo quanto si apprende dal Quirinale, il capo dello Stato Sergio Mattarella, la scorsa settimana ha ricevuto la terza dose di vaccino allo Spallanzani. Lo scorso 5 settembre aveva detto che non si può invocare la libertà di non immunizzarsi.

Sergio Mattarella aveva ricevuto la prima dose lo scorso 9 marzo, quando ci sono state le vaccinazioni per la classe 1941. L’immagine del Presidente della Repubblica seduto in mezzo ad altri anziani che attendevano la prima dose di vaccino nella sala d’attesa dello Spallanzani di Roma, era diventata subito virale.

Mattarella ha sempre sostenuto la campagna vaccinale. A Pavia, lo scorso 5 settembre, disse: «Non si invochi la libertà per sottrarsi dalla vaccinazione, perché quella invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui e in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui».

Secondo il capo dello Stato: «chiunque pretenda di non vaccinarsi con l’eccezione di chi non può per salute, e di svolgere una vita normale frequentando luoghi di lavoro o svago, costringe tutti gli altri a limitare la propria libertà»