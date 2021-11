Scuola elementare chiede ai bambini di indossare la gonna per “promuovere l’uguaglianza”

Non è la prima volta che succede, prima della Castleview Primary School di Edimburgo, c’era stata la Virgen de Sacedón di Valladolid, in Spagna.

Una richiesta via mail ai genitori, nulla di insolito fino a qui, ma il contenuto del messaggio della Castleview Primary School di Edimburgo è particolare, chiede ai bambini maschi, (e anche agli insegnanti) di recarsi a scuola con la gonna, questo per “promuovere l’uguaglianza”. Qualcuno, alla richiesta, ha replicato: “Lasciate che i bimbi siano semplicemente bimbi”.

Il precedente in Spagna

In Spagna, alla scuola Virgen de Sacedón di Valladolid, qualche mese fa, uno studente di 15 anni era stato espulso, e obbligato a vedere uno psicologo, per essere andato in classe con indosso una gonna.

In segno di solidarietà, sia i compagni di classe che gli insegnanti, avevano deciso di andare a loro volta in aula, indossando la gonna. “Una scuola che educa al rispetto, alla diversità, all’educazione e alla tolleranza”, aveva scritto sui social uno degli insegnanti, seguito dagli appelli di molti alunni al grido di “Vestiti come vuoi”.