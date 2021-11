La Chiesa vuole chiedere soldi ai fedeli per risarcire vittime dei preti pedofili

In 70 anni sono 216.000 le vittime di abusi dei presti. Ora la Chiesa francese sta pensando di chiedere soldi ai fedeli per il risarcimento delle vittime.

Dopo aver pubblicato un dossier sulla pedofilia, la Chiesa francese ora è a lavoro per individuare le modalità di risarcimento delle vittime di abusi da parte dei preti. Primo tema sul tavolo è il riconoscimento della responsabilità istituzionale da parte del Vaticano e della Chiesa cattolica. Riconoscimento necessario per poter far sì che la vittima di abusi sia considerata tale anche dopo che il fatto è caduto in prescrizione. Ad oggi, sono numerose le persone che hanno deciso di intraprendere azioni civili contro i vescovi perché ritengono che il Vaticano non riconosca la responsabilità della Chiesa.

Il risarcimento delle vittime

Al centro della discussione vi è anche la questione legata al risarcimento delle vittime. I vescovi francesi hanno avanzato delle ipotesi e quella che più spicca è la richiesta di denaro ai fedeli che finiranno in un fondo per le vittime di abusi. Modalità che, però, non rientra tra quelle individuate dalla CLASE, la Commissione indipendente sugli abusi, che ha lavorato al dossier. Va considerato anche l’elevato numero delle vittime dei preti: in 70 anni sono circa 216.00.