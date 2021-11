Virginia, i democratici hanno perso le elezioni: futuro incerto per Biden?

I democratici escono con le ossa rotte dalle elezioni in Virginia nonostante il candidato fosse considerato il favorito. Duro colpo anche per Joe Biden: necessaria sarà un cambio di rotta nel piano di comunicazione e di azione.

La sconfitta dei democratici in Virginia, come riporta il quotidiano Il Corriere della Sera, rappresenta un duro colpo per Joe Biden che vede sempre più crollare la possibilità di mantenere il controllo della Camera sia del Senato. Una svolta potrebbe arrivare agendo sull’economia con una ripresa dell’occupazione, il rientro dell’inflazione, lo sblocco di piano di investimento e di riforme. Altrettanto importante un cambio di rotta nella strategia di comunicazione politica adottata sino ad ora e fortemente orientata all’anti-trumpismo.

La sconfitta dei democratici

Dietro la sconfitta dei democratici in Virginia ci sono diverse motivazioni. Le principali che hanno provocato questo forte malessere popolare riguarda l’aumento dei prezzi degli alimentari ma anche di beni che sono, in molti casi, introvabili in Virginia. Aspetto ancor più importante la perdita di credibilità di Joe Biden. Un peso considerevole lo ha avuto, infine, l’attenzione riservata a portare avanti una campagna anti- Trump.

A livello di comunicazione, un vero e proprio «scivolone» è stato quello fatto da cinque ragazzi che si sono travestiti da suprematisti bianchi. I cinque ragazzi si sono presentati, muniti di torce fiammeggianti, ad un comizio di Glenn Youngkin (il repubblicano che ha battuto il democratico Terry McAuliffe) al grido di «Siamo con Glenn!». Si è scoperto poi che si trattava di nazionalisti di destra, anti-Trump. Gesto che non è stato visto di buon occhio dal popolo della Virginia che, insieme, si è unito contro il candidato democratico.