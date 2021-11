Sgominata la banda dei veicoli modificati: 38 indagati e 61 mezzi sequestrati

E’ stata sgominata la banda dei veicoli modificati: sono 38 gli indagati e 61 i mezzi tra suv e fuoristrada ad essere sequestrati.

Sono 61 i veicoli che la Polizia locale di Milano ha ritirato dalla circolazione e 38 le persone indagate a vario titolo, al termine di un’indagine che ha permesso di scoprire un’articolata truffa organizzata dal titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche nel milanese, con l’aiuto di una rete di procacciatori e clienti conniventi.

Operazione “Monster Truck”, sgominata banda dei veicoli modificati

‘Monster Truck’ è il nome dell’operazione che, dopo intercettazioni telefoniche e ambientali, tracciamento di profili su siti e social network e oltre 100 interrogatori e testimonianze, ha portato a scoprire un giro di documenti appositamente falsificati affinché suv e fuoristrada, modificati con parti non omologate, potessero circolare liberamente e superare i controlli stradali.

Leggi anche -> Il responsabile del piano vaccinale di Israele:«Dopo la terza dose, sarà necessario farne altre»

«Un reato nel reato, le parti prima venivano modificate in modo del tutto illegale e fuori da ogni norma del Codice della Strada e poi, grazie al documento falsificato, risultavano ‘omologate’. Con grave rischio per la sicurezza: parliamo infatti di pneumatici fuori misura, ganci pericolosi, paraurti sovradimensionati, pezzi che rendevano il veicolo potenzialmente pericoloso e di fatto privo di copertura assicurativa», così ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli.

Leggi anche -> Vende la fidanzata ai trafficanti del sesso: il padre di lei lo uccide

«Questa operazione testimonia l’alta professionalità e le capacità investigative dei nostri agenti e commissari, in grado di scoprire una truffa che, grazie a siti specializzati e forum per appassionati, era capace di agganciare clienti in tutta Italia», ha dichiarato il comandante della Polizia locale Marco Ciacci.

Per falsificare la carta di circolazione, il titolare dell’agenzia apriva una pratica per l’esecuzione del duplicato ‘per deterioramento-dati illeggibili’. A quel punto, grazie ad una ‘mascherina’ che riproduceva gli stessi caratteri e l’identico posizionamento delle informazioni, veniva stampato il nuovo certificato ‘falso’, con le caratteristiche non omologate richieste dal cliente. Di fatto i dati registrati alla Motorizzazione civile rimanevano invariati e in regola; la copia del libretto conteneva invece tutte le nuove parti del veicolo, così da eludere eventuali controlli stradali.