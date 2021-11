Donna morsa da un topo mentre dorme:«Svegliata in un lago di sangue»

Una donna franco-tunisina di 88 anni, che da anni vive a Falconara (Ancona), ha subìto un morso da un ratto mentre stava riposando

Kamel Nedjma, 88 anni, franco-tunisina, ha ricevuto un morso da un topo mentre dormiva. «Mi sono svegliata nel cuore della notte per un dolore al naso, perdevo molto sangue. Mi sono chiesta cosa era successo, poi ho visto un topo attraversare il corridoio e ho capito. Ero stata morsa. Sono finita al pronto soccorso di Torrette di Ancona».

La donna vive da anni a Falconara (Ancona), in una casa al piano terra, dove c’è un piccolo giardino.

Leggi anche:—>Covid: gli esperti chiedono un lockdown per i non vaccinati

Il referto del pronto soccorso dell’ospedale di Ancona non lascia spazio a dubbi:«Morso di ratto al naso».

Leggi anche:—>Delitto Melis, si segue la pista della gelosia: ore contate per il killer

La donna, ex insegnante di francese pensionata, non ha potuto far altro che tornare a casa con un grosso cerotto sul naso e pensare a far disinfestare il suo appartamento, per evitare di essere nuovamente protagonista di un brutto episodio come questo.