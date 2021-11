Coronavirus, 376 classi in isolamento nelle scuole lombarde

Sono arrivate a 376 le classi in isolamento nelle scuole lombarde, per un totale di 7.682 studenti e 212 operatori scolastici in quarantena

In Lombardia le classi in quarantena sono salite a quota 376. Complessivamente, sono in isolamento 7.682 studenti e 212 operatori scolastici. È quanto è venuto fuori dal report settimanale di monitoraggio del Covid nelle scuole lombarde, che fa riferimento alla settimana che va dal 25 al 31 ottobre.

Sono più di 100 classi e 2.400 studenti in più rispetto alla settimana prima. Dal 18 al 24 ottobre le classi in quarantena erano 268, con 5281 alunni e 224 operatori.

Il report mostra «un andamento dei contagi in crescita». L’aumento è maggiore nelle classi con alunni dai 6 ai 10 anni, mentre il tasso di incidenza è pià elevato nella classe d’eta compresa tra i tre e i cinque anni. A livello regionale, «si conferma il trend di crescita relativamente ai soggetti posti in isolamento domiciliare fiduciario come contatti di caso».

A Milano ci sono 126 classi in isolamento, e 2.960 alunni e 61 operatori in quarantena.