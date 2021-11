Assegno unico per i figli, da marzo 2022 ammonterà tra i 50 e i 180 euro

Da marzo 2022 ci sarà un assegno unico per i figli “universale” la cui cifra ammonterà tra i 50 e i 180 euro e che saranno 260 per chi ha tre figli

Da marzo 2022 ci sarà un assegno unico per i figli “universale”. Già a gennaio sarà possibile richiederlo, e il sostegno ammonterà tra i 50 e i 180 euro, che saranno 260 per coloro che hanno tre figli. L’assegno avrà un importo di 50 euro per chi non presenterà l’Isee. La novità dovrebbe essere presentata con una mappa che prevede le prime richieste a gennaio e le prime erogazioni dell’assegno nel marzo 2022. Il decreto attuativo dovrebbe giungere in Consiglio dei ministri settimana prossima.

L’assegno sarà elargito da marzo a marzo di ogni anno. Per evitare che nel 2022 restino scoperti due mesi, a gennaio e febbraio saranno prorogati l’assegno ponte e assegni familiari che attualmente sono in vigore. L’importo del sostegno parte dai 5o ai 180 euro per ogni figlio, e ci sarà una maggiorazione per il terzo figlio.

Leggi anche:—>Covid: Ema mette in allerta sulla quarta ondata:Rischio 500mila morti

Tramite l’Isee verrà calcolata la somma dell’assegno e partirà da 50 euro per chi ha redditi più alti a 180 euro per quelli più bassi, che dal terzo figlio in poi potranno raggiungere circa 250-260 per ciascun figlio.

Leggi anche:—>Verifiche dei Nas nei panifici, sequestrate 2 tonnellate di cibi

All’incirca la metà delle famiglia del nostro Paese dovrebbe avere diritto al massimo della somma, secondo quanto mostrano i dati Istat. La metà delle famiglie italiane ha un Isee fino a 15mila euro. Vi sarà una maggiorazione se tutti e due i genitori lavorano. Riceveranno 50 euro coloro che hanno i redditi più alti ma anche chi non presenta l’Isee. In assenza del suddetto certificato che attesti il diritto a ricevere un assegno di importo maggiore, l’erogazione minima del sostegno sarà comunque automatica.