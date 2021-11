Taglio Irpef, i cambiamenti in busta paga con diminuzione aliquote

Con la riduzione delle aliquote ci saranno più soldi in busta paga? Costo del lavoro e tasse per i dipendenti subiranno un calo? Cosa potrebbe accadere

Per scoprire se il costo del lavoro e le tasse per lavoratori dipendenti subiranno un calo bisognerà attendere la Legge di Bilancio 2022, ma non si sa se il tanto atteso taglio delle imposte diverrà realtà. Il governo intende tagliare la pressione fiscale sul ceto medio e tra i percorsi ipotizzabili c’è l’abbattere il costo del lavoro, togliendo due punti percentuali all’aliquota Irpef che ora si trova al 38% (andrebbe quindi al 36%).

Il governo dispone di 8 miliardi di euro per «la riforma fiscale» e con molta probabilità si servirà di questi fondi per tagliare l’Irpef. Altre possibili ipotesi per tagliare le imposte, oltre alla sopraccitata riduzione dell’Irpef, sono il taglio dell’Irap o del cuneo fiscale, o un mix delle tre possibili misure. Se davvero dovesse esserci il taglio delle imposte, «ne dovrebbero avere vantaggio economico sia le fasce reddituali comprese tra i 28 mila e i 55 mila euro all’anno, che quelle superiori in quanto tutte coinvolte in uno scaglione in cui pesa l’aliquota Irpef del 38 per cento», spiega Massimo Braghin, consigliere nazionale Ordine Consulenti lavoro.

Attualmente l’Irpef in busta paga è determinata da aliquote che variano dal 23 al 43%, in modo progressivo. Se una persona, ad esempio, ha un reddito do 50mila euro si attuerà il 23% su 15mila, il 27% da 15mila a 28mila euro e il 38% da 28mila a 50mila euro. C’è, tra l’altro, da considerare che la proposta di riforma riguarderà chi ha un reddito che supera i 28mila euro.

Facciamo un esempio: un dipendente sposato con due figli (che hanno più di 3 anni) e che ha un monoreddito in famiglia senza oneri detraibili tranne che quelli per carichi di famiglia, avrà un vantaggio fiscale solo se avrà un reddito che parte dai 28mila ai 55mila euro, che è tassato con aliquota Irpef al 38%. Più si è vicini ai 55mila euro di reddito, più si andrà a risparmiare.

Leggi anche:—>Covid, situazione in Europa: salgono casi in Russia, Gb anticipa terze dosi

Se uno ha un reddito di 50mila euro il carico fiscale va a diminuire di 440 euro, mentre per redditi superiori a 55mila euro si riduce di 540 euro. Per chi ha reddito sotto i 28mila euro non c’è alcun vantaggio.