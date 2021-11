Investe una ragazza incinta e scappa: denunciato 41enne senza patente e imbottito di cocaina

Un uomo di 41 anni ha investito una ragazza di 28, incinta, mentre era seduta sulla panchina alla fermata del bus. Datosi alla fuga, l’uomo è stato rintracciato poco dopo: risultato positivo al test sulla cocaina, non aveva la patente.

Gravissimo incidente, quello avvenuto ieri pomeriggio, 4 novembre, a Conegliano. Un uomo, sotto effetto di droghe pesanti, era alla guida di un auto, quando ha sbandato e ha terminato la sua corsa contro una panchina della fermata dell’autobus. A rimanere ferita una giovane donna di 28 anni, incinta, e che a seguito dei traumi riportati ora rischia di perdere il bambino. Secondo quanto si apprende dalle ricostruzioni, dopo il sinistro l’uomo è scappato, senza nemmeno soccorrere la vittima. Al 41enne era stata ritirata e sospesa la patente già lo scorso anno.

Non presta soccorso, la 28enne rischia di perdere il bambino

Il cittadino albanese di 41 anni, residente a Vittorio Veneto, è stato ritracciato un’ora dopo il sinistro dalla polizia locale di Conegliano. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, 4 novembre, alle 18.25 in via Einaudi, di fronte alla scuola. La vittima è ragazza nigeriana di 28 anni, che ha riportato 30 giorni di prognosi e che ora rischia di perdere il bambino. Ancora poco chiare le cause e le dinamiche dell’incidente, sul quale stanno lavorando e indagando gli uomini e le donne della polizia locale, guidata dal comandante Claudio Mallamace.

Secondo quanto si apprende dalle ricostruzioni, però, la Reanult Clio grigia del 41enne avrebbe improvvisamente sbandato, finendo la sua corsa contro la panchina della fermata dell’autobus dov’era seduta la vittima. La donna non ha fatto nemmeno in tempo a rendersi conto della macchina che stava per travolgerla, e non è quindi riuscita a spostarsi in tempo. L’uomo è stato denunciato per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, fuga da incidente stradale, lesioni gravissime e guida senza patente. Al 41enne, infatti, la licenza era stata ritirata e sospesa lo scorso anno dagli stessi carabinieri di Conegliano, a causa di un altro incidente (che provocò il ferimento di un automobilista) in cui risultò positivo all’alcooltest.

Dopo aver travolto la donna, l’uomo sarebbe scappato, e non avrebbe prestato soccorso. Si sarebbe piuttosto diretto verso un’officina nei paraggi, per cercare di far riparare subito i danni alla vettura. Ad assistere all’incidente, però, diversi testimoni, che hanno tempestivamente allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. L’uomo è stato dunque rintracciato nel giro di un’ora, in quel di Susegana. Lasciata l’auto in officina, stava tornando a casa a piedi, quando è stato fermato dalla polizia e portato in ospedale per essere sottoposto a tutti gli esami di rito. Risultato positivo al test della cocaina, l’uomo è stato infine denunciato.