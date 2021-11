Bollettino coronavirus 7 novembre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 7 novembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 7 novembre. L’aggiornamento completo dopo le 17

Le Regioni

In Lombardia 715 casi e tre decessi

Con 96.651 tamponi eseguiti, è di 715 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale in leggera discesa allo 0,7%. Restano stabili a 47 i ricoveri in terapia intensiva mentre negli altri aumentano di sei e arrivano a 338 ricoverati. Sono invece tre i deceduti, che portano il totale da inizio pandemia a 34.201. Secondo il report della Regione, a Milano si sono registrati 227 casi, di cui 92 in città, a Brescia 90, a Varese 87, a Monza 76, 34 a Bergamo, 29 a Como, 28 a Lodi, 26 a Lecco, 25 a Mantova e Pavia, 16 a Cremona, 10 a Sondrio. Trenta altri sono in fase di verifica e 12 riguardano altre province.

565 nuovi positivi in Emilia-Romagna e tre morti

Sono 565 i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, su 20.866 tamponi. Resta stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva (36), mentre cresce di 11 unità (329) quello degli altri reparti Covid, nel giorno in cui si contano altri tre morti. Nel bollettino della Regione sono 224 gli asintomatici e l’età media di oggi è 43,2 anni. La provincia di Bologna segna 119 casi più 24 dell’Imolese, Forlì-Cesena segue con 97, Modena e Ravenna con 77 ciascuna. I guariti in regione sono 238 in più, i casi attivi 279 in più per un totale di 8.458, il 95,7% in isolamento a casa. I tre morti sono un 74enne e un 86enne nel Bolognese, un 85enne del Ravennate.

Covid: in Toscana altri 2 decessi

In Toscana sono 291.919 i casi di positività al Coronavirus, 373 in più rispetto a ieri. L’età media dei nuovi positivi è di 44 anni circa: il 22% ha meno di 20 anni, il 19% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni e l’ 8% ha 80 anni o più. Eseguiti 9.398 tamponi molecolari e 18.883 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,3% è risultato positivo. I ricoverati sono 298 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (1 in più). Purtroppo, oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un’età media di 83,5 anni e residenti nelle province di Lucca e Firenze. Questi i dati diffusi dalla Regione Toscana. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 277.917 (95,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 6.697, +4,2% rispetto a ieri. Complessivamente, 6.399 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (276 in più rispetto a ieri, più 4,5%). Sono 17.955 (345 in meno rispetto a ieri, meno 1,9%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Rispetto alle singole province Firenze registra 87 casi in più rispetto a ieri, Prato 10, Pistoia 30, Massa 15, Lucca 63, Pisa 50, Livorno 17, Arezzo 31, Siena 43, Grosseto 27.

In aggiornamento