Sfugge alla rapina ma non si accorge che lo hanno accoltellato: 26enne gravissimo

Un giovane è riuscito a sfuggire ad una rapina ma non si è accorto che lo avevano accoltellato alla schiena: è gravissimo.

Ennesima notte di movida violenta a Milano. Un giovane stava tornando a casa con il monopattino, quando due persone hanno provato a rapinarlo in piazza XXIV Maggio, in zona Navigli, luogo caldo della movida. Lui è riuscito a scappare, ma una volta arrivato nel suo appartamento in via Cottolengo si è accorto di avere i vestiti zuppi di sangue e di sentirsi sempre più male.

Movida violenta a Milano, lo rapinano e lo pugnalano: 26enne in condizioni gravi

Il giovane ragazzo stava svenendo, perché era stato accoltellato con due fendenti alla scapola. È accaduto nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 novembre. La vittima è un ragazzo italiano di 26 anni che è stato portato in ospedale in codice rosso con un versamento al polmone. È molto grave, ma non sembra essere in pericolo di vita.

In base a quanto ricostruito dalla questura, il 26enne è stato avvicinato da due uomini, descritti come di colore, che gli intimato di consegnargli il portafogli. Lui, però, ha negato, ha reagito ed è riuscito a scappare zigzagando con il monopattino. Però, i due aggressori armati di coltelli, gli hanno sferrato due pugnalate, colpendolo alla scapola.

Non è ancora chiaro come il giovane non si sia reso conto delle ferite: a volte, però, per lo choc che prova il corpo solo in un secondo momento ci si accorge delle ferite da arma da taglio. Dopo essere fuggito dai due rapinatori il giovane si è recato a casa e ha chiamato una volante della polizia: gli agenti hanno raggiunto il 26enne e una volta notato le ferite sulla schiena hanno subito chiamato il 118, che l’ha prontamente portato in ospedale. Saranno le telecamere di video sorveglianza della zona ad aiutare gli agenti a ricostruire secondo per secondo l’aggressione e a risalire all’identità dei due.