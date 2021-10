Milano, scoppia ennesima rissa choc sui Navigli. Residenti denunciano:«A un ragazzo sbattuta la testa sul granito, poteva morire» [VIDEO]

La situazione a Milano si sta facendo pesante, tant’è che i residenti dei Navigli denunciano «spintoni, urla, parole grosse»

Milano sembrerebbe essere fuori controllo da qualche tempo, tra stupri, furti commessi da gang, e non per ultimo l’accoltellamento di una donna di 32 anni in fin di vita. E ora, l’ennesima rissa choc scoppiata lungo i Navigli. I residenti hanno denunciato quanto accaduto in un video in cui immortalano i vari momenti della suddetta rissa, postata su Facebook, sul profilo Milanobelladadio.

«Spintoni, urla, parole grosse e un ragazzo al quale è sbattuta ripetutamente la testa contro il parapetto delle sponde», dicono. Nella rissa sono coinvolti parecchi ragazzi. I residenti raccontano che è divenuta «ordinaria amministrazione», esasperati da una movida a dir poco scatenata.

Gli abitanti commentano ancora: «Andiamo avanti così, è agghiacciante. Quel ragazzo poteva rimanere ferito gravemente. O morire». Poi si appellano al neo assessore alla Sicurezza, Marco Granelli:«Lei può cambiare le cose».

L’appello al Comune di Milano giunge all’indomani della stretta che il sindaco Giuseppe Sala intende dare alla movida nei luoghi più affollati della città, con tanto di assunzione di 500 nuovi poliziotti. «Rafforzare il ruolo e la presenza della polizia locale soprattutto di notte», è lo scopo del sindaco Sala. «Bisogna porre molta attenzione alla sera e alle ore notturne, quando si concentrano la maggior parte dei fatti che turbano la quiete pubblica e portano a momenti di violenza».