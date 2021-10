Notti pericolose a Milano: accoltellata donna di 32anni, rischia la vita

La tentata rapina, la rissa e poi il grave ferimento. E’ successo a corso Como. Si riaccende la polemica sulla movida di Milano

E’ ricoverata in condizioni gravi a seguito di due coltellate ricevute Niguarda, una donna di 32 anni, ferita gravemente a una gamba domenica mattina nella zona di corso Como a Milano. La donna è rimasta coinvolta in una rissa tra due gruppi di persone davanti a un noto locale della movida milanese e attualmente si trova in terapia intensiva, lottando tra la vita e la morte. I medici sono riusciti a ridurre la lesione ma la ferita è molto grave, si temono anche danni celebrali.

Ora le forze dell’ordine sono alla ricerca dei responsabili, si sospetta un gruppo di stranieri forse di origine africana, che hanno avvicinato la vittima, il marito e alcuni amici insieme a loro per un tentativo di rapina finito in tragedia. E proprio la reazione del marito potrebbe essere la causa della colluttazione che ha visto Niguarda avere la peggio. Ferito anche un ragazzo di 21enne in modo lieve. La notizia è stata resa pubblica dalle pagine di cronaca del Corriere della Sera.

La vicenda riapre le polemiche sulla movida milanese e le situazioni pericolose che spesso ne scaturiscono. La vita notturna si era ovviamente calmata a causa del lockdown e delle restrizioni, ma ora sta tornando in modo più prepotente di prima, coinvolgendo non solo corso Como ma anche le zone dei Navigli e Porta Venezia che solitamente si accendono la sera. Gli spacciatori tentano di “arrotondare” i guadagni derivati dalla vendita di stupefacenti con rapine a fine serata che spesso scaturiscono in situazioni ancora più gravi.