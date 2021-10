Ubriaco alla guida, in carcere dopo 12 anni a causa di un errore dell’avvocato

Un uomo ubriaco alla guida, risultato positivo all’alcol test, è finito in carcere dopo 12 anni a causa di un errore dell’avvocato.

Un uomo era stato fermato mentre guidava ed era risultato positivo all’alcol test, ma è finito in carcere per quel reato dopo ben 12 anni. Tutto per colpa di un errore del suo avvocato, che avrebbe potuto chiedere la sospensione della pena ma se ne è dimenticato.

Ubriaco alla guida, deve scontare sei mesi di reclusione per colpa del suo avvocato

La singolare vicenda riguarda un uomo di 54 anni che, ben 12 anni fa, era risultato positivo all’alcol test a Carate Brianza, in provincia di Monza. L’uomo, sabato sera, si trovava in un bar di Giussano quando è stato raggiunto e fermato dai carabinieri, che gli hanno notificato il provvedimento di esecuzione.

Portato in caserma, il 54enne ha scoperto di dover scontare sei mesi di reclusione e di dover pagare 3000 euro di multa. Il suo legale avrebbe potuto ottenere in modo semplice la sospensione dell’esigua pena, ma non aveva avanzato la richiesta formale in quanto se ne era dimenticato. E così l’uomo è stato costretto a finire in carcere a Monza.