Perseguita l’ex moglie dopo la separazione: denunciato 42enne

Un uomo di 42 anni ha cominciato a stalkerizzare l’ex moglie dopo la separazione, con minacce e persecuzioni di vario tipo

Un uomo di 42 anni si è beccato una denuncia per stalking dopo la separazione dall’ex moglie. L’uomo ha messo in atto una serie di persecuzioni nei confronti della donna, per cui, dopo l’inchiesta, i carabinieri lo hanno segnalato alla Procura di Reggio Emilia.

Il gip ha disposto per l’uomo il divieto di avvicinamento alla casa della donna, al posto di lavoro e qualsiasi altra location frequentata dall’ex moglie, oltre all’obbligo di tenere una distanza di almeno 1500 metri dai luoghi in cui si trovava la donna.

La donna, 32 anni, si era separata dall’uomo nel luglio 2020 e da quel momento l’uomo avrebbe iniziato a perseguitarla andando spesso sotto casa sua o mandandole messaggi inopportuni, con minacce e insulti. L’uomo l’avrebbe offesa anche dal vivo gridando frasi minatorie anche di fronte ai figli e minacciando anche altri membri della famiglia.

In altre occasioni, l’avrebbe seguita per vedere cosa facesse. I comportamenti persecutori avuto dal 42enne hanno portato alla denuncia e al divieto di avvicinamento.