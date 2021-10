Milano, sgominata banda che rubava orologi di lusso e iPhone: 4 arresti

Violenza e rapine per oltre un anno da corso Como a via Lecco. Derubato anche un papà che stava aspettando la figlia per riportarla a casa

«Dacci l’orologio o ti ammazziamo». Così 4 senegalesi derubavano orologi di lusso e iPhone ai malcapitati, usando anche la violenza in alcuni casi. Otto le rapine messe a segno dalla banda dall’ottobre 2019 al settembre 2020. I quattro rapinatori hanno dai 22 ai 33 anni e sono tutti pregiudicati.

Agivano nelle zone più affollate della movida milanese, da corso Como (dove una donna è finita accoltellata ed è in fin di vita) a via Lecco, passando per via Panfilo Castaldi e viale Pasubio. Fuori dai locali, prendevano di mira la vittima e si muovevano in gruppo per aggredirla e rapinarla. Uno di loro usava una scusa per distrarre il malcapitato, un altro giungeva alle sue spalle e lo immobilizzava. Poi la minaccia di consegnare il “bottino” (orologi di lusso, iPhone) o “ti ammazziamo“.

Di solito era sufficiente minacciare per derubare e fuggire. Dalle rapine ottenevano orologi di marca, soldi cash e smartphone. Nel complesso, avevano ricavato dalle loro attività criminose circa 80mila euro.

Dopo diverse indagini da parte dei carabinieri, con pedinamenti e analisi di banche dati e tabulati, una fonte confidenziale ha consentito di stanare i rapinatori, arrestati ieri. Lo scorso settembre, a finire tra le grinfie della banda era stato il padre di una ragazza, che stava aspettando in via Nino Bixio la figlia, per riportarla a casa.

L’uomo racconta che i 4 lo hanno avvicinato chiedendo indicazioni stradali. Poi lo hanno assalito:«Uno mi ha afferrato con forza il braccio e mi ha sfilato dal polso l’orologio, l’altro mi ha scaraventato a terra per poi allontanarsi».