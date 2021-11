Blitz Fiamme Gialle, scoperti 4 lavoratori in nero: uno percepisce reddito di cittadinanza

Scoperti lavoratori in nero sia in Campania sia in Lombardia e percettori di reddito di cittadinanza che lavoravano in nero

La Guardia di Finanza di Menaggio ha stanato durante un controllo nel rifugio del Centro Lago a Tramezzina (Como), un lavoratore in nero italiano colto in flagrante. I finanzieri di Erba (Brianza) hanno invece scoperto altri tre lavoratori in nero, di cui, di cui uno, dopo ulteriori verifiche effettuate dalle Fiamme Gialle, si è scoperto percepire anche il reddito di cittadinanza.

Dopo i controlli, sospese anche le attività commerciali in cui i finanzieri hanno colto in flagrante i lavoratori in nero. Questo perché, il giorno in cui è avvenuto il blitz, i lavoratori in nero scoperti erano oltre il limite del 10% dei lavoratori complessivi impiegati. Controlli eseguiti anche sui green pass.

Leggi anche:—>Covid, situazione in Europa: salgono casi in Russia, Gb anticipa terze dosi

Controlli in questi giorni anche a Sorrento (Napoli), con numerose ispezioni nelle attività commerciali. Identificate 230 persone, verificati più di 100 veicoli, fatte anche multe da 3mila euro e segnalati anche alcuni consumatori di droghe. I carabinieri hanno scoperto 4 lavoratori in nero, uno dei quali percepiva il reddito di cittadinanza. Al titolare dell’esercizio commerciale contestate una serie di violazioni penali e amministrative e anche il mancato rispetto del protocollo anti Covid.

Leggi anche:—>Rubano soldi e gioielli ad una signora anziana, arrestati due truffatori

Dopo l’ispezione, l’attività commerciale ha subìto una sospensione e sanzioni che ammontano in toto a 30mila euro. A Piazza Sant’Antonino a Sorrento, i carabinieri hanno anche trovato, tramite le unità cinofile, della marijuana addosso ad alcuni giovani e li hanno segnalati alle autorità competenti per uso personale di droga. I militari hanno sequestrato 10 grammi della sostanza stupefacente.