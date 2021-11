Rubano soldi e gioielli ad una signora anziana, arrestati due truffatori

I due truffatori hanno sottratto all’anziana i soldi che aveva in casa, delle catenine d’oro e le due fedi nunziali.

Una coppia di truffatori è stata arrestata dagli agenti del Commissariato di Polizia Stradale di Cassino subito dopo aver truffato una signora anziana.

La truffa

I due truffatori, un uomo e una donna di Napoli, arrivati a Cassino si sono seduti in un bar e dalle Pagine Bianche hanno preso dei numeri di telefono. Tra questi vi era anche quello di una signora di 80 anni circa che, purtroppo, sono riusciti a raggirare. La tecnica utilizzata è sempre la stessa: il truffatore finge di essere il nipote che chiede alla nonna di ritirare un plico e di pagare una somma per evitargli successivi problemi. E la signora si è lasciata convincere dai due truffatori. Da lì a poco, sarebbe arrivata a casa sua una donna alla quale avrebbe dovuto consegnare 20.000 euro. Non avendo però tutti quei soldi, i truffatori si sarebbero accontentati anche dei 200,00 euro che aveva e dei gioielli in oro.

I due truffatori si sono presentati a bordo di una Fiat Panda grigia non di loro proprietà, ma noleggiata. La donna della coppia di truffatori, a quel punto, si dirige verso casa della signora e le consegna una busta con dentro dei semplici fogli bianchi. L’anziana, che le aveva dato i 200,00 euro, delle catenine d’oro e anche le due fedi nunziali, si è accorta di essere stata truffata e chiama, in evidente stato confusionale, la Polizia. Nonostante la comprensibile agitazione, la signora è riuscita a fare un identikit della donna che ha preso i suoi gioielli e in questo modo la Polizia ha potuto iniziare le sue ricerche che si sono concluse in autostrada.

L’arresto

La Polizia ha fermato i due truffatori in autostrada e dopo una serie di accertamenti sono stati identificati come i due colpevoli della truffa ai danni della donna. I due malviventi erano cugini e, dopo essere stato messo alle strette, l’uomo ha confessato di essere lui il colpevole della truffa. La cugina, residente anche lei a Napoli, ha 28 anni, aveva nascosto nelle scarpe il bottino che è stato poi consegnato alle Forze dell’Ordine. I due sono stati quindi arrestati e successivamente posti agli arresti domiciliari.