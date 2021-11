Lamorgese: «Estremisti rappresentano una seria insidia per la sicurezza»

Il Ministro degli Interni torna a parlare della sicurezza legata alle manifestazioni e agli ultimi eventi illegali che si sono tenuti a Torino.

Il Ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, è tornata a parlare delle manifestazioni che si stanno tenendo nelle piazze italiane contro il Green Pass e dei rave illegali di Torino. E, a riguardo, ha invitato tutti a non abbassare la guardia in particolare quando «il rischio che sparute minoranze di estremisti possano turbare il pacifico svolgimento delle forme di protesta, con l’unico obiettivo di creare disordini». Estremisti che vengono definiti dalla stessa Ministra «una insidia seria».

Rave party e manifestazioni

per quanto riguarda i rave party, Luciana Lamorgese critica in primo luogo le leggi in vigore. «Serve un intervento normativo per rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto» afferma il Ministro degli Interni. Ed è per questo motivo ha deciso di iniziare a lavorare «ad una fattispecie criminosa che consenta di disporre la confisca dei veicoli e degli strumenti necessari per l’organizzazione dell’intrattenimento. – aggiunge poi – E che preveda l’obbligo del ripristino dei luoghi».

Sulle manifestazioni dei «No Green Pass», Luciana Lamorgese spiega: «È importante coniugare il diritto di manifestare con la tutela della salute pubblica». «Allo stesso tempo devono essere preservati i legittimi interessi degli esercizi commerciali in difficoltà» conclude la Ministra.