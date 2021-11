Incidenti, maxi tamponamento nella notte tra 19 veicoli: 7 feriti

Nella notte tamponamento a catena sulla Pontina, molte le pattuglie della polizia accorse sul posto e impegnate in un’operazione durata ore

Un tamponamento enorme tra 19 veicoli sulla Pontina, a Roma. Si tratta di un incidente occorso al km 17.900, verso mezzanotte e mezza. Sul posto sono intervenute parecchie pattuglie di polizia, i gruppi Gpiy e IX Gruppo Eur. Nel sinistro ci sono stati 7 feriti, di cui nessuna sembra essere in pericolo di vita, ma li hanno portati in nosocomio per le cure.

I poliziotti sono rimasti sul posto per ore per ricostruire la dinamica dell’incidente, e stabilire i danni riportati dai vari veicoli. Gli agenti hanno anche riportato all’ordine il transito dei mezzi.