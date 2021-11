13enne violentata allo stadio, il branco cerca di allontanare i soccorsi

Una ragazzina di 13 anni è stata violentata allo stadio. Il branco dei suoi aggressori ha cercato di bloccare i soccorsi.

Sabato allo stadio Novi Sad di Modena ha avuto luogo una vicenda drammatica: una ragazzina di 13 anni è stata aggredita e stuprata, poi salvata da un testimone che ha notato che stava accadendo qualcosa di grave e, invece di guardare dall’altra parte, ha immediatamente allertato una pattuglia delle Guardie Zoofile «Fare Ambiente» che transitavano in zona.

13enne violentata, i suoi aggressori tentano di mandare via i soccorsi

A riferire dell’accaduto ci ha pensato la Gazzetta di Modena, che spiega anche che gli aggressori all’arrivo dei soccorsi hanno tentato di cacciarli. Da quanto si apprende, i volontari di «Fare Ambiente», che da più di un anno presidiano il parco Novi Sad, arrivati sul posto si sono subito resi conto della gravità di quanto stava avvenendo e hanno allertato la polizia locale, che a sua volta ha chiesto l’intervento dei sanitari. La ragazzina è stata così soccorsa, accompagnata sulle scalinate mentre i presenti lasciavano il posto.

Leggi anche -> Ennio è riuscito a rientrare a casa sua, ma l’ha ritrovata devastata e le rom restano impunite

In men che non si dica, però, un gruppo ha accerchiato l’auto di servizio della locale. L’obiettivo era quello di sottrarre la tredicenne ai suoi soccorritori. Sono scattati insulti, minacce e pressioni. Gli agenti però sono riusciti a far salire la giovane in automobile per portarla in salvo. È quindi arrivata l’automedica e il personale sanitario l’ha condotta in ospedale.

Leggi anche -> Sfugge alla rapina ma non si accorge che lo hanno accoltellato: 26enne gravissimo

A quanto si apprende dalle prime ricostruzioni la tredicenne era con il suo fidanzato e con altri adolescenti e stava male perché aveva abusato di alcolici. Dai primi accertamenti medici sembrerebbe che la ragazzina sia stata abusata sessualmente. Sulla vicenda si è attivata anche la squadra mobile della polizia. La tredicenne è stata portata in ospedale da un’ambulanza e le sue condizioni saranno valutate.