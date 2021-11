Gli Stati Uniti riaprono le frontiere, centinaia le auto in coda al confine con il Messico

Anche chi proviene dal Canada ha le frontiere aperte. È in previsione un notevole aumento di viaggiatori dall’Europa e un incremento dei collegamenti aerei, ma le compagnie che non verificano il Green Pass con il documento d’identità del viaggiatore, rischiano multe fino a 35 mila dollari.

A tutti i viaggiatori provenienti dai Paesi Europei, ma anche dal Canada e dal Messico a cui è stata somministrata la vaccinazione contro il coronavirus, oggi, le frontiere degli Gli Stati Uniti hanno riaperto, dopo venti mesi di chiusura. Lungo il confine con il Messico, oltre alle persone a piedi, anche centinaia di auto hanno creato code chilometriche. Tutti i vaccini saranno accettati per entrare negli Usa, anche Astrazeneca, visto che sia il Regno Unito e il Canada lo hanno usato in gran parte, come spiegano anche i centri per la prevenzione delle malattie e il controllo.

LEGGI ANCHE > Medici non interrompono la gravidanza, la donna muore di sepsi

I viaggiatori che provengono dal Canada e dal Messico dovranno mostrare il certificato di avvenuta vaccinazione, senza nessun test supplementare. Invece per coloro che provengono dall’Europa, devono mostrare sia un tampone negativo che il certificato che attesti l’avvenuta vaccinazione, queste le regole dell’amministrazione Biden.