Ennesimo cedimento del manto stradale nella Capitale, questa volta è accaduto di fronte al Pantheon.

Le Pattuglie della Polizia Locale del gruppo I centro “Ex trevi” sono intervenute intorno alle 12.30 in via della Rotonda, vicino al Pantheon, per un autocarro sprofondato nel corso delle operazioni di manutenzione del manto stradale.